«Истинно»: Маск согласился с критикой либералов после разрешения бить по РФ
Илон Маск прокомментировал разрешение Украине бить по РФ с использованием ATACMS
Миллиардер и американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением сенатора от штата Юта Майка Ли, который заявил, что либералы поддерживают войну, так как она способствует расширению государства.
Сенатор Ли высказался по поводу решения президента США Джо Байдена разрешить нанесение ударов по России с использованием американского оружия. В своём посте парламентарий написал: «Либералы любят войну. Она выгодна большому правительству», что вызвало поддержку со стороны Маска.
«Истинно», — согласился миллиардер.
Напомним, действующий президент США Джо Байден 17 ноября разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов по территории РФ. Однако в команде Байдена опасаются, что такие действия могут привести к ответной силовой реакции со стороны России. Позже лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предупредил США о возможных последствиях ударов по РФ.
Life.ru / Kandinsky 3.1