«‎Надеюсь, меня услышали»: Путин заявил о молчании НАТО на его сигнал о развязке войны с Россией

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его сигналы по поводу последствий ударов вглубь территории России натовским оружием. Он напомнил, что ВСУ не в состоянии сделать это самостоятельно, а значит альянс станет стороной конфликта. Разговоры о просьбах Киева разрешить такие атаки глава государства прокомментировал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин надеется, что НАТО услышало его сигналы. Видео © Telegram / Зарубин

«Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно, это могут делать только специалисты стран НАТО. Нужна космическая разведка и специалисты, которые будут вводить полётные задания — сама Украина это сделать не может», — разъяснил российский лидер в ответ на вопрос, услышали в НАТО его сигналы.