«Надеюсь, меня услышали»: Путин заявил о молчании НАТО на его сигнал о развязке войны с Россией
Путин надеется, что Запад услышал его сигнал насчёт последствий ударов вглубь РФ
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его сигналы по поводу последствий ударов вглубь территории России натовским оружием. Он напомнил, что ВСУ не в состоянии сделать это самостоятельно, а значит альянс станет стороной конфликта. Разговоры о просьбах Киева разрешить такие атаки глава государства прокомментировал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Путин надеется, что НАТО услышало его сигналы. Видео © Telegram / Зарубин
«Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно, это могут делать только специалисты стран НАТО. Нужна космическая разведка и специалисты, которые будут вводить полётные задания — сама Украина это сделать не может», — разъяснил российский лидер в ответ на вопрос, услышали в НАТО его сигналы.
Он отметил, что в случае вступления НАТО в войну мы должны будем принимать соответствующие решения. Президент добавил, что Минобороны России уже прорабатывает различные варианты ответов на возможное решение о разрешении ударов вглубь нашей территории.
Как уже писал Life.ru, Путин заявил, что сама суть конфликта РФ и Украины изменится, если Запад позволит ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. По его словам, так НАТО полностью вступит в войну с Россией. А британские СМИ разузнали, какие цели на территории нашей страны мечтает атаковать Киев.
Life.ru