В ЕС намерены обсудить отмену ограничений на удары ВСУ вглубь России вслед за США

Министры обороны и иностранных дел стран Европейского Союза планируют обсудить возможность отмены ограничений на удары ВСУ европейским оружием по территории России 18-19 ноября. Об этом сообщил в Брюсселе глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что хотя не уверен в итогах обсуждения, он всегда поддерживал такие действия.

«Будет обсуждение этой темы, и я надеюсь, что министры смогут прийти к соглашению. Однако если это не удастся, каждая страна будет действовать по своему усмотрению», — добавил Боррель.

Ранее газета Le Figaro удалила статью, в которой утверждалось, что Франция и Великобритания готовы разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по России. Согласно материалу, Лондон и Париж намеревались поддержать аналогичное решение Вашингтона, который уже разрешил Украине применять ATACMS для атак на российскую территорию.