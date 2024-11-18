В ЕС намерены обсудить отмену ограничений на удары ВСУ вглубь России вслед за США
Боррель: В ЕС обсудят отмену ограничений на удары ВСУ вглубь России
Министры обороны и иностранных дел стран Европейского Союза планируют обсудить возможность отмены ограничений на удары ВСУ европейским оружием по территории России 18-19 ноября. Об этом сообщил в Брюсселе глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что хотя не уверен в итогах обсуждения, он всегда поддерживал такие действия.
«Будет обсуждение этой темы, и я надеюсь, что министры смогут прийти к соглашению. Однако если это не удастся, каждая страна будет действовать по своему усмотрению», — добавил Боррель.
Ранее газета Le Figaro удалила статью, в которой утверждалось, что Франция и Великобритания готовы разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по России. Согласно материалу, Лондон и Париж намеревались поддержать аналогичное решение Вашингтона, который уже разрешил Украине применять ATACMS для атак на российскую территорию.
Также стало известно, что президент США Джо Байден дал санкцию на использование украинскими вооруженными силами дальнобойного оружия для ударов по России. Как сообщали журналисты The New York Times, речь идет о ракетах ATACMS американского производства.
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