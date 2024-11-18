Figaro удалило сообщение о разрешении Лондона и Парижа бить по РФ
Издание Le Figaro, которое накануне сообщило, что Лондон и Париж разрешили Киеву бить по России европейскими ракетами SCALP и Storm Shadow, удалило эту информацию.
Первоначально публикация содержала заявление о том, что Франция и Британия дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории РФ с помощью ракет SCALP и Storm Shadow. Однако после обновления осталась информация только о том, что США разрешили Киеву бить своими дальнобойными ракетами.
Напомним, накануне пока ещё действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Американские журналисты назвали это идиотским решением, которое лишь разозлит Москву и заставит её пойти на серьёзные ответные меры. Почти сразу о разрешении бить по РФ своими дальнобойными ракетами SCALP / Storm Shadow объявили Париж и Лондон — по крайней мере, об этом говорилось в публикации Le Figaro.
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