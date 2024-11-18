Figaro удалило сообщение о разрешении Лондона и Парижа бить по РФ

Издание Le Figaro, которое накануне сообщило, что Лондон и Париж разрешили Киеву бить по России европейскими ракетами SCALP и Storm Shadow, удалило эту информацию.

Первоначально публикация содержала заявление о том, что Франция и Британия дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории РФ с помощью ракет SCALP и Storm Shadow. Однако после обновления осталась информация только о том, что США разрешили Киеву бить своими дальнобойными ракетами.