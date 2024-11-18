Картаполов рассказал об упреждающих шагах нашей Армии перед ударами ATACMS по России
Депутат Картаполов: Разрешение Киеву бить вглубь России не повлияет на ход СВО
Россия продолжит достигать целей спецоперации, несмотря на разрешение президента США Джо Байдена бить западными ракетами вглубь российской территории. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что система ПВО РФ в состоянии эффективно отражать любые удары.
«Ход СВО это никак не изменит, вот вообще никак, как мы продолжали выполнять задачи, так и будем их продолжать выполнять. Этот фактор мы, конечно, будем учитывать, но те задачи, которые поставил наш Верховный главнокомандующий, будут выполнены», — пояснил депутат.
Он также напомнил, что ракеты воздушного базирования (Storm Shadow, SCALP) могут быть сброшены на территорию России только с военных самолётов, поэтому задача наших военных не дать им взлететь. Картаполов подчеркнул, что поэтому ВС РФ активно уничтожают украинские аэродромы. «Если самолёт не взлетит, то ракета не полетит», — отметил он.
Что касается американских ракет ATACMS, то их более сложно отслеживать, но вполне реально, продолжил депутат. По его словам, здесь проявит себя разведка, которая способна обнаружить места базирования этого оружия для последующего их уничтожения. Картаполов уверен, что ВСУ при поддержке Запада не будут пытаться бить по военным объектам в РФ, под удар они подставят мирные города, а значит нужно разбираться с этой проблемой. Депутат предложил дождаться ответного решения Кремля.
Накануне западные СМИ сообщили, что пока ещё действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. В команде Дональда Трампа уже заявили, что будущий президент может пересмотреть это решение. По мнению американских журналистов, снятие Байденом запрета на удары ракетами является идиотским решением, которое лишь разозлит Москву и заставит её пойти на серьёзные ответные меры.
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