Картаполов рассказал об упреждающих шагах нашей Армии перед ударами ATACMS по России

Россия продолжит достигать целей спецоперации, несмотря на разрешение президента США Джо Байдена бить западными ракетами вглубь российской территории. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что система ПВО РФ в состоянии эффективно отражать любые удары.

«Ход СВО это никак не изменит, вот вообще никак, как мы продолжали выполнять задачи, так и будем их продолжать выполнять. Этот фактор мы, конечно, будем учитывать, но те задачи, которые поставил наш Верховный главнокомандующий, будут выполнены», — пояснил депутат.

Он также напомнил, что ракеты воздушного базирования (Storm Shadow, SCALP) могут быть сброшены на территорию России только с военных самолётов, поэтому задача наших военных не дать им взлететь. Картаполов подчеркнул, что поэтому ВС РФ активно уничтожают украинские аэродромы. «Если самолёт не взлетит, то ракета не полетит», — отметил он.