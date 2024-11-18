США напугали страшным предупреждением о России после «идиотского» шага Байдена
Журналист Боуз: Россия ответит на идиотское решение Байдена по ракетам ATACMS
Москва не станет тянуть с ответом на идиотское решение президента США Джо Байдена, который разрешил Владимиру Зеленскому удары ракетами ATACMS вглубь России. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз.
«Последний шаг идиотского режима Байдена на Украине — это эскалация, глупость и опасное краткосрочное мышление. Он не окажет никакого влияния на ход войны», — написал он в социальной сети X, подчеркнув, что из-за шага Байдена погибнет ещё больше украинцев, а Россия обязательно ответит.
Напомним, вечером 17 ноября западные СМИ сообщили, что Байден впервые разрешил ВСУ использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По данным американских журналистов, первый удар может состояться в ближайшие дни. В команде Трампа уже заявили, что будущий президент может пересмотреть это решение. А его сын осудил решение Байдена, не сдерживая себя в выражениях.
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