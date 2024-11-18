Москва не станет тянуть с ответом на идиотское решение президента США Джо Байдена, который разрешил Владимиру Зеленскому удары ракетами ATACMS вглубь России. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз.

«Последний шаг идиотского режима Байдена на Украине — это эскалация, глупость и опасное краткосрочное мышление. Он не окажет никакого влияния на ход войны», — написал он в социальной сети X, подчеркнув, что из-за шага Байдена погибнет ещё больше украинцев, а Россия обязательно ответит.