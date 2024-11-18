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18 ноября, 06:52

США напугали страшным предупреждением о России после «‎идиотского» шага Байдена

Журналист Боуз: Россия ответит на идиотское решение Байдена по ракетам ATACMS

Москва не станет тянуть с ответом на идиотское решение президента США Джо Байдена, который разрешил Владимиру Зеленскому удары ракетами ATACMS вглубь России. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз.

«Последний шаг идиотского режима Байдена на Украине — это эскалация, глупость и опасное краткосрочное мышление. Он не окажет никакого влияния на ход войны», — написал он в социальной сети X, подчеркнув, что из-за шага Байдена погибнет ещё больше украинцев, а Россия обязательно ответит.

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В США «‎случайно» слили важное условие для Зеленского по ударам ракетами ATACMS

Напомним, вечером 17 ноября западные СМИ сообщили, что Байден впервые разрешил ВСУ использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По данным американских журналистов, первый удар может состояться в ближайшие дни. В команде Трампа уже заявили, что будущий президент может пересмотреть это решение. А его сын осудил решение Байдена, не сдерживая себя в выражениях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Андрей Бражников
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