В США «случайно» слили важное условие для Зеленского по ударам ракетами ATACMS
Axios: США разрешили ВСУ бить ракетами ATACMS только по Курской области
Президент США Джо Байден разрешил Вооружённым силам Украины бить ракетами ATACMS по территории России, но только в Курской области. Об этом сообщил западный портал Axios со ссылкой на информированных инсайдераов.
«Источник, осведомлённый в этом вопросе, подтвердил, что эти армейские тактические ракетные системы ATACMS были разрешены только для использования в районе Курска», — утверждает издание.
По его утверждению, Байден дал Владимиру Зеленскому карт-бланш по данному вопросу порядка трех дней назад. Это подтверждает и телеканал CNN. По его сведениям, США, давая разрешение на удары американскими ракетами ATACMS по Курской области, хотят помешать Армии РФ выбить из региона украинские подразделения.
Напомним, вечером 17 ноября СМИ сообщили, что Байден впервые разрешил ВСУ использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По данным западной прессы, первый удар может состояться в ближайшие дни. В команде Трампа уже заявили, что будущий президент может пересмотреть это решение. А сын республиканца также прокомментировал решение Байдена, не сдерживая себя в выражениях.
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