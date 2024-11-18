В США «‎случайно» слили важное условие для Зеленского по ударам ракетами ATACMS

Президент США Джо Байден разрешил Вооружённым силам Украины бить ракетами ATACMS по территории России, но только в Курской области. Об этом сообщил западный портал Axios со ссылкой на информированных инсайдераов.

«Источник, осведомлённый в этом вопросе, подтвердил, что эти армейские тактические ракетные системы ATACMS были разрешены только для использования в районе Курска», — утверждает издание.