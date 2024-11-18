«Священный альянс зла»: Мадуро жёстко разнёс решение о снятии запрета на удары по РФ
Мадуро: Запад вступил в фазу безумия, разрешив удары Украины по России
Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил решение стран Запада — США, Франции и Великобритании — разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России. В своём выступлении на политическом конгрессе, которое транслировал венесуэльский телеканал VTV, боливарианский лидер назвал этот шаг актом мести и проявлением «безумия североамериканского империализма».
«Правительства США, Франции и Великобритании, священный альянс зла, только что разрешили преступному нацисту Зеленскому на Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию. Говорю вам, это решающий момент. Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести», — заявил глава Венесуэлы.
Мадуро также подчеркнул, что это решение демонстрирует переход к более жёстким и непредсказуемым мерам, что делает мир ещё более уязвимым для новых конфликтов. В своих заявлениях он неоднократно подчёркивал, что действия Запада ведут к эскалации напряженности на международной арене и ставят под угрозу безопасность стран, находящихся вдали от зоны конфликта.
Напомним, американский лидер Джо Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Илон Маск заявил, что применение дальнобойного вооружения может вызвать зеркальный ответ.