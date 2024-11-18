«Священный альянс зла»: Мадуро жёстко разнёс решение о снятии запрета на удары по РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил решение стран Запада — США, Франции и Великобритании — разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России. В своём выступлении на политическом конгрессе, которое транслировал венесуэльский телеканал VTV, боливарианский лидер назвал этот шаг актом мести и проявлением «безумия североамериканского империализма».

«Правительства США, Франции и Великобритании, священный альянс зла, только что разрешили преступному нацисту Зеленскому на Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию. Говорю вам, это решающий момент. Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести», — заявил глава Венесуэлы.