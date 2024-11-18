Маск предупредил Киев о зеркальном ответе в случае ударов по России
Маск: Ракетные удары Украины по России вызовут зеркальный ответ
Владелец SpaceX, Tesla и соцсети X вновь прокомментировал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине применение дальнобойного оружия по России. По его словам, РФ в данном случае может ответить зеркально.
«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал предприниматель в соцсети X.
Ранее Байден разрешил Киеву наносить удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Тем временем чиновники администрации президента США выразили опасения, что это решение может вызвать силовой ответ Москвы. Зеленский же выступил с видеообращением, где заявил, что такие вещи не анонсируют.
Life.ru / Kandinsky 3.1