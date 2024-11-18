Зеленский выступил с заявлением после снятия ограничений на удары по России

Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал информацию о том, что Украина получила разрешение от западных стран на удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, подобные вещи не анонсируют заранее.

«Сегодня много говорят о том, что мы получили разрешение на такие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», — подчеркнул главарь.