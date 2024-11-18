Зеленский выступил с заявлением после снятия ограничений на удары по России
Зеленский записал видеообращение после разрешения Байдена на удары по России
Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал информацию о том, что Украина получила разрешение от западных стран на удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, подобные вещи не анонсируют заранее.
«Сегодня много говорят о том, что мы получили разрешение на такие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», — подчеркнул главарь.
Ранее представитель МИД РФ напомнила, что Владимир Путин уже высказывал позицию по поводу возможного разрешения Украине на удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине. Напомним, американский лидер Джо Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. Западные СМИ сообщили, что Украина может нанести удар уже в ближайшие дни.
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