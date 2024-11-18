В МИД напомнили о словах Путина о разрешении ВСУ бить вглубь России
Захарова: Путин уже высказывался по теме ударов Украины вглубь России
Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин уже высказывал позицию по поводу возможного разрешения Украине на удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Президент на этот счёт высказался», — сообщила Захарова в беседе с РБК.
Обсуждение темы ударов по России западным оружием активно велось на протяжении последних месяцев. В связи с этим ещё в сентябре президент Владимир Путин предупредил о последствиях применения ВСУ дальнобойного оружия Запада. По его словам, удары Киева по России дальнобойным оружием Запада изменят суть конфликта. Спустя некоторое время он выразил надежду, что западные страны услышали его сигнал насчёт последствий ударов вглубь РФ.
Напомним, американский лидер Джо Байден перед своим уходом с поста президента впервые разрешил Киеву использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. По некоторым данным, Украина может нанести удар уже в ближайшие дни. Тем временем Белый дом отказался давать официальный комментарий. После этого разрешение на удары по РФ дали Франция и Британия. В Госдуме сочли действия США, Франции и Британии косвенным объявлением войны России со стороны НАТО.