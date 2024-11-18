В МИД напомнили о словах Путина о разрешении ВСУ бить вглубь России

Глава государства Владимир Путин уже высказывал позицию по поводу возможного разрешения Украине на удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обсуждение темы ударов по России западным оружием активно велось на протяжении последних месяцев. В связи с этим ещё в сентябре президент Владимир Путин предупредил о последствиях применения ВСУ дальнобойного оружия Запада. По его словам, удары Киева по России дальнобойным оружием Запада изменят суть конфликта. Спустя некоторое время он выразил надежду, что западные страны услышали его сигнал насчёт последствий ударов вглубь РФ.