Минобороны по приказу Путина просчитывает сценарии ответа на удары НАТО вглубь России

В России активно изучают различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по её территории натовским оружием из-за непрекращающихся попыток Киева добиться такого разрешения. Этим занимается Министерство обороны страны, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мы должны будем на это соответствующий образом реагировать. Как реагировать? Когда? Где конкретно? Об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», — объяснил глава государства.