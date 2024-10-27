Минобороны по приказу Путина просчитывает сценарии ответа на удары НАТО вглубь России
Путин: Минобороны изучает различные варианты ответа на возможные удары вглубь РФ
В России активно изучают различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по её территории натовским оружием из-за непрекращающихся попыток Киева добиться такого разрешения. Этим занимается Министерство обороны страны, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Мы должны будем на это соответствующий образом реагировать. Как реагировать? Когда? Где конкретно? Об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», — объяснил глава государства.
Российский лидер объяснил, что подобные удары могут наносить только военнослужащие стран НАТО, а не Украины. Он выразил надежду на то, что на Западе услышали его предупреждение о том, что такие удары будут расценены как вступление в войну с Россией.
Напомним, что США и Киев продолжает обсуждать тему ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь РФ, но, тем не менее, там допускают такую возможность. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России, сейчас его просто пытаются поизящнее оформить в публичном пространстве. В Кремле назвали «камуфляжной» дискуссию об ударах вглубь России. Президент Владимир Путин уже высказался на этот счёт и заявил, что удары дальнобойным оружием могут спровоцировать войну с НАТО.
Life.ru