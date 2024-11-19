Медведев рассекретил прошлые попытки бить по России дальнобойными ракетами НАТО
Медведев: Попытки наносить удары дальнобойными ракетами НАТО по РФ уже бывали
Попытки нанесения ударов ракетами НАТО по целям в глубине России не являются чем-то принципиально новым, такое уже случалось. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО «вглубь территории» России. Тем более что попытки их применения по нашей стране уже были», — написал российских политик.
Ранее президент США Джо Байден решил под конец президентского срока удивить весь мир, дав согласие на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по РФ. В Кремле напомнили, что российский лидер Владимир Путин предельно доходчиво объяснил, какие шаги будет делать Россия в случае ударов по своей территории американскими ракетами. В сентябре ядерная доктрина страны была обновлена, а сегодня, 19 ноября, обновлённый вариант был утверждён главой государства.
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