Медведев рассекретил прошлые попытки бить по России дальнобойными ракетами НАТО

Попытки нанесения ударов ракетами НАТО по целям в глубине России не являются чем-то принципиально новым, такое уже случалось. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО «вглубь территории» России. Тем более что попытки их применения по нашей стране уже были», — написал российских политик.