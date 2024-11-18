Песков: Путин чётко донёс позицию по ударам дальнобойными ракетами США по России

Президент РФ Владимир Путин ещё в сентябре ясно и недвусмысленно озвучил позицию Кремля относительно ударов ракетами производства США по российской территории. Об этом во время брифинга напомнил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, комментируя решение уходящего в отставку американского лидера Джо Байдена, о котором сообщили западные СМИ.

«Мы, конечно же, обратили внимание на публикации, где без ссылок на какие-то официальные источники, но содержится упомянутая информация. Позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно чётко и недвусмысленно сформулирована главой государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге <...> несколько месяцев тому назад», — напомнил спикер Кремля.

Он добавил, что высказывания российского президента по этому вопросу бы предельно однозначными и чёткими, и рекомендовал ознакомиться с ними снова. Также Песков подчеркнул, что информация о разрешении на удары вглубь российской территории появлялась только в западных СМИ, но не в официальных источниках.