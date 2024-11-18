Западные страны, в частности США, Великобритания и Франция, разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты, такие как ATACMS, SCALP и Storm Shadow, с максимальной дальностью до 300 километров. Эта информация пока неофициальна: о решении Байдена сообщила The New York Times, а о Лондоне и Париже — Le Figaro. Белый дом не комментирует эти сообщения, а представитель команды Трампа отметил, что новый президент может пересмотреть это решение, но не исключено, что и не будет.

По мнению обозревателя РИА «Новостей» Ирины Алкснис, странным кажется способ анонсирования через утечку в СМИ, но это может быть умным шагом для выхода из тупика, в котором оказался Запад. Интересы различных группировок американского и европейского истеблишмента совпадают, несмотря на их противоречия.

«Россия побеждает — и на поле боя, и в экономическом противостоянии, и в геополитической борьбе. При этом пространство для маневра у Запада сужено до предела вне зависимости от того, какая стратегия будет им выбрана для дальнейших действий — продолжения конфликта или выхода из него», — пишет она в своём материале.

Запад оказался в сложной ситуации: продолжение конфликта требует ресурсов, которые становятся дефицитом, а выход из него также сопряжен с проблемами. Трамп обещает быстро закончить войну, но это возможно только при признании поражения Запада и принятии условий России.