Россия продолжит действовать по плану президента Владимира Путина, особенно после разрешения США наносить удары вглубь нашей страны ракетами ATACMS. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал депутат Госдумы Федерального собрания РФ Андрей Картаполов.

Путин уже давно дал чёткий план и предупредил о тех последствиях, которые ждут Запад, если там «начнут применять подобного рода виды вооружения». На данный момент наше государство лишь в ожидании действий со стороны других стран.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов прокомментировал разрешение США на использование Украиной ракет ATACMS. Видео © Life.ru