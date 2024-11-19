«Байден утащит в гроб много людей»: В Госдуме обещали жёсткий ответ на ввязывание НАТО в СВО
Картаполов: РФ ответит на ввязывание НАТО в СВО и удары ATACMS по плану Путина
Россия продолжит действовать по плану президента Владимира Путина, особенно после разрешения США наносить удары вглубь нашей страны ракетами ATACMS. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал депутат Госдумы Федерального собрания РФ Андрей Картаполов.
Путин уже давно дал чёткий план и предупредил о тех последствиях, которые ждут Запад, если там «начнут применять подобного рода виды вооружения». На данный момент наше государство лишь в ожидании действий со стороны других стран.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов прокомментировал разрешение США на использование Украиной ракет ATACMS. Видео © Life.ru
«Байден видимо хотел хлопнуть дверью, а скорее всего он хлопнет крышкой собственного гроба и утащит за собой ещё много, много, много людей, но это их проблемы и их выбор. Мы знаем, что мы должны делать», — заявил Картаполов
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые дал согласие на использование Украиной ракет ATACMS для атак на российские территории. В Кремле напомнили, что ещё в сентябре российский лидер Владимир Путин чётко озвучил позицию России по поводу ударов американскими ракетами по своей территории. Между тем, в Минобороны США пока не подтвердили это разрешение для Киева.
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