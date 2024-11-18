Пентагон не стал подтверждать разрешение бить по РФ ракетами ATACMS
Пентагон пока не может официально подтвердить разрешение Киеву наносить удары вглубь территории РФ американскими дальнобойными ракетами. Об этом заявили РИА «Новости» в Министерстве обороны США.
«На данный момент у нас нет комментария», — цитирует агентство представителя ведомства.
Напомним, накануне СМИ узнали, что Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Почти сразу о разрешении бить по РФ своими дальнобойными ракетами SCALP / Storm Shadow объявили Париж и Лондон — по крайней мере, об этом говорилось в публикации Le Figaro. Однако затем издание удалило эту информацию. Позже «сдал назад» и Белый дом: там не подтвердили информацию о том, что дали Украине разрешение на дальнобойные удары ракетами ATACMS вглубь России.