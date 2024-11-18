Что ж ты, фраер: В Белом доме выступили с заявлением по ударам вглубь РФ

Белый дом не подтвердил информацию о том, что США дали Украине разрешение на дальнобойные удары ракетами ATACMS вглубь России. Об этом заявил заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер.

«Соединённые Штаты на протяжении всего конфликта чётко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», — сказал Файнер журналистам, сопровождающим Байдена в поездке в Бразилию.