Что ж ты, фраер: В Белом доме выступили с заявлением по ударам вглубь РФ
Белый дом официально не подтвердил информацию о разрешении наносить удары по РФ
Белый дом не подтвердил информацию о том, что США дали Украине разрешение на дальнобойные удары ракетами ATACMS вглубь России. Об этом заявил заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер.
«Соединённые Штаты на протяжении всего конфликта чётко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», — сказал Файнер журналистам, сопровождающим Байдена в поездке в Бразилию.
Именно так заместитель советника президента по национальной безопасности ответил на просьбу СМИ подтвердить появившуюся информацию, что Вашингтон действительно одобрил применение ВСУ американского дальнобойного оружия.
Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву применять ракеты ATACMS для атак на территорию России. Американские журналисты охарактеризовали это решение как неразумное, утверждая, что оно только спровоцирует Москву и приведёт к серьезным ответным действиям. Вскоре после этого Париж и Лондон также заявили о возможности использования дальнобойных ракет против России — по крайней мере, об этом сообщалось в публикации Le Figaro. Вот только уже вскоре она была удалена.
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