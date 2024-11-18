Бербок прокомментировала разрешение США бить ракетами вглубь России

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS крайне важное, подчеркнув, что это не является изменением стратегии Запада. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Решение американской стороны — и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнёрами — крайне важно в данный момент», — высказалась Бербок.

Глава МИД Германии также выступила с предупреждением в адрес сторонников президента России Владимира Путина и заявила, что Евросоюз готовит новые санкции против Ирана, а также изучает вопрос поддержки китайских беспилотников.