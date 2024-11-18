Бербок прокомментировала разрешение США бить ракетами вглубь России
Глава МИД ФРГ Бербок считает решение Байдена по ракетам ATACMS крайне важным
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото © ТАСС / EPA / FILIP SINGER
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS крайне важное, подчеркнув, что это не является изменением стратегии Запада. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Решение американской стороны — и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнёрами — крайне важно в данный момент», — высказалась Бербок.
Глава МИД Германии также выступила с предупреждением в адрес сторонников президента России Владимира Путина и заявила, что Евросоюз готовит новые санкции против Ирана, а также изучает вопрос поддержки китайских беспилотников.
Напомним, пока ещё действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Американские журналисты назвали это идиотским решением, которое лишь разозлит Москву и заставит её пойти на серьёзные ответные меры. Почти сразу о разрешении бить по России своими дальнобойными ракетами объявили Париж и Лондон — по крайней мере, об этом говорилось в публикации Le Figaro. Однако издание быстро удалило это сообщение.