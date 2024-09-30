Писатель Михаил Веллер* выступил с неожиданным заявлением об экс-канцлере Германии Ангеле Меркель. По мнению иноагента, она была агентом Комитета государственной безопасности (КГБ) и Штази (Министерство государственной безопасности ГДР). Свои домыслы он озвучил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

Он рассказал, что политика Ангелы Меркель в 2015 году была выгодна исключительно России. По его словам, исходя из биографии бывшего канцлера Германии можно сделать вывод, что она могла быть только агентом КГБ и Штази. Веллер* уверен, что её действия на этом посту подтверждают данную версию. Также он напомнил о том, что именно Меркель не пустила Украину в НАТО в 2015 году.

«Меркель могла быть только агентом Штази и КГБ — иной вариант из её биографии не может следовать», — подчёркивает он.

Ранее сообщалось, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий канцлер Олаф Шольц на протяжении нескольких лет активно лоббировали строительство российского газопровода «Северный поток – 2», несмотря на предостережения о возможной зависимости от поставок газа из России. В документах, предоставленных Министерством экономики Германии, говорится, что Меркель поддерживала этот проект, чтобы укрепить роль страны как газового хаба Европы, при этом велев избегать публичных комментариев из-за возможного политического сопротивления.