Меркель призналась, что её возмущала «самоуверенность» Путина во время Мюнхенской речи

«Самоуверенность» президента России Владимира Путина во время его Мюнхенской речи 2007 года раздражала Ангелу Меркель, занимавшую тогда пост канцлера ФРГ. Об этом сама немецкий политик заявила в мемуарах «Свобода», выдержки из которых опубликовала газета Zeit.

«Я сидела в первом ряду... и могла хорошо наблюдать за Путиным во время его выступления. Он говорил быстро, иногда свободно, вероятно, написав большинство, если не каждое слово, сам. Особенно меня раздражала его самоуверенность», — признаётся Меркель.

В частности, немецкому канцлеру не понравилась критика миссии НАТО в Сербии из уст российского президента и отсутствие заявлений о событиях в РФ. При этом были моменты, которые Меркель не считала «совершенно абсурдными», например критика войны в Ираке. Политик напомнила, что никаких доказательств наличия химического оружия так и не было обнаружено.

Мемуары Меркель с названием «Свободы» выйдут в свет 26 ноября. Сейчас публикуются фрагменты из предварительной версии текста, распространённого до официальной публикации.

Ранее Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО. Она подчеркнула, что безопасность новых членов должна способствовать безопасности всего альянса.