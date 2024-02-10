17 лет назад: Как президент Путин спрогнозировал проблемы мира в ходе Мюнхенской речи Политолог Дмитрий Родионов — о том, что ровно 17 лет Мюнхенская речь Владимира Путина прозвучала для Запада как гром среди ясного неба. 9 февраля, 21:40 Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 10 февраля 2007 года. Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов

10 февраля 2007 года для многих оказалось откровением, что Россия, казалось бы, побеждённая в ходе холодной войны, годами добивавшаяся интеграции в западный мир на правах младшего брата, оказывается, имеет своё мнение по целому ряду вопросов: разоружение и выход США из договора ПРО, расширение НАТО, ядерная программа Ирана и ряд других тем. Тогда Мюнхенская речь Путина стала поворотным моментом в российской внешней политике, означающим возвращение к приоритету национальных интересов.

Расширение НАТО

Многие западные политики тогда признавались, что испытали шок. Некоторые, впрочем, сразу же поспешили огрызнуться, заявив, что НАТО ответит на слова Путина новым расширением. Именно это и произошло — с 2007 года в альянс были приняты ещё пять стран.

В 2008-м в НАТО заявили о готовности принять в свои ряды Украину и Грузию. В том же году получивший индульгенцию президент Грузии Михаил Саакашвили попытался силой вернуть Южную Осетию, но получил по зубам. Тогда весь мир увидел, что Россия готова слова подкреплять делами. Научило ли это хоть чему-то Запад? Судя по тому, что произошло на Украине, нет.

Навязывание "демократии", дестабилизация и хаос

— Соблюдение прав человека — это важная задача, мы её поддерживаем. Но вовсе это не означает вмешательство во внутренние дела других стран, тем более навязывания этим государствам того, как они должны жить и развиваться. Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует вызреванию подлинно демократических государств. И, наоборот, делает их зависимыми и, как следствие, нестабильными в политическом и экономическом плане, — сказал тогда Путин. — Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему‑то учиться не очень хотят, — подчеркнул он.

И что мы видим? Откровенные вмешательства во внутренние дела других стран, попытки влиять на выборы, "цветные перевороты". Под предлогом "нарушения прав человека" они заложили мину под весь Ближний Восток, называемую "арабской весной", разрушили государственность Ливии, ввергли в многолетний хаос гражданской войны Сирию, при этом не обращая никакого внимания на нарушение прав человека Израилем в Газе.

Владимир Путин одним из первых заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела стран под предлогом навязывания демократии, предупредив мировое сообщество об угрозах, о последствиях, прямо говорил о национальных интересах нашей страны. Поэтому дальнейшие действия России в ответ на нападки со стороны стран НАТО были последовательны и планомерны.

Вместо диалога — эскалация

— Нельзя забывать, что демократический образ действий в политике обязательно предполагает дискуссию и кропотливую выработку решений, — сказал тогда Путин, но его не услышали.

— Нас никто не слушал — послушайте сейчас, — заявил российский президент в ходе Послания Федеральному собранию в 2018 году, рассказав всему миру о появлении у нашей страны новейших систем вооружения, что должно было охладить ряд горячих голов на Западе. В ответ — выход США из ДСНВ, Договора по открытому небу, инициированная Вашингтоном новая гонка вооружений.

Последнюю попытку договориться Москва предприняла в конце 2021 года, предложив Западу новые принципы выстраивания международной безопасности, но Запад фактически рассмеялся нам в лицо, подстегнув своих киевских марионеток к развязыванию новой агрессии в Донбассе и угрозам появления у Украины ядерного оружия. Это стало точкой кипения, после которой началась специальная военная операция.

Проблема в том, что и после этого наши бывшие партнёры не только не высказали готовность к диалогу, но и окончательно сожгли все мосты, начав вооружать киевских военных преступников, заявив о том, что их цель — стратегическое поражение России, объявив нам беспрецедентную экономическую войну, попытавшись изолировать Россию по всем направлениям.

Хотели наказать Россию — наказали себя

Кому они сделали хуже? Заставили Европу отказаться от российских энергоносителей, нанеся её экономикам огромный урон. Изолировали сами себя. Сегодня тезис Путина о том, что "однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна", начинает понимать и признавать всё больше стран мира. В Азии, Африке, Латинской Америке — повсюду — Коллективный Запад теряет поддержку, бывшие колонии начинают избавляться от влияния бывших колонизаторов. И это было бы невозможно, если бы Россия не показала им пример, не дала понять, что можно и даже нужно жить по-новому. В новом мире, в котором не будет места односторонним санкциям, монополиям, вмешательству в чужие дела и навязыванию своего образа жизни и своих ценностей, шантажу и прочему.

Реальность Мюнхенской речи Путина сегодня

Обо всём этом впервые было сказано 17 лет назад, когда Россия показала, что больше не намерена жить по навязанным правилам. И эта политика осталась последовательна — все заявленные приоритеты внешнеполитического курса сохраняются и сегодня. За прошедшие годы наша страна не отступила ни от одного из обозначенных приоритетов государственной политики. Россия по-прежнему открыта к сотрудничеству со всеми государствами и международными объединениями на принципах равенства, взаимной выгоды и прозрачности.

На этом фоне укрепляются альтернативные Западу международные форматы сотрудничества — от ЕАЭС и ОДКБ до ШОС, БРИКС и G20, возрастает роль многосторонней дипломатии, устанавливаются новые политические и экономические связи, которые были невозможны тогда.

17 лет назад Владимир Путин указывал на возрастание экономического и политического влияния Китая и Индии. И сегодня эти страны вместе с Россией настойчиво заявляют о важности формирования справедливой многополярной системы международных отношений.

Президент предупреждал Запад о грядущем коллапсе однополярного мироустройства и давал шанс строительству новой архитектуры совместной безопасности. Сегодня мы можем наблюдать появление её контуров, что, опять же, было немыслимо тогда — в условиях тотальной гегемонии США.

Впрочем, для нас главным всё же является то, что наша страна взяла курс на полную независимость от Запада в принятии и реализации решений.

Мюнхенская речь Владимира Путина стала декларацией суверенного политического курса России, символом возрождения страны после периода разрухи и слабости. Путин ещё в начале 2000-х взял курс на возвращение России своей многовековой миссии гаранта стабильности и безопасности. И спустя 17 лет после Мюнхенской речи Путина мы наглядно видим успехи этой политики. Президент восстановил суверенитет страны и укрепил её позиции на международной арене. Россия стала одним из лидеров мирового большинства, архитектором нового мирового миропорядка. Несмотря на разительные перемены международного ландшафта, независимая внешняя политика России осталась константой.

— Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем мы хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои собственные возможности и свой собственный потенциал. И, конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнёрами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нём безопасность и процветание не для избранных, а для всех, — заявил Путин в Мюнхене.

Многое из этого российский президент повторил сегодня в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Наверное, все ждали каких-то сенсаций, но сенсации прозвучали 17 лет назад. Если кто-то на Западе не услышал их тогда или не захотел услышать, то у них появился второй шанс сейчас. То, что интервью Карлсону собрало более 80 миллионов просмотров примерно за первые 11 часов, говорит о том, что запрос на то, чтобы понять Россию, услышать её, многократно вырос.

Авторы Дмитрий Родионов