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4 ноября, 10:43

Патрушев: Запад запустил процесс демонизации Путина после его мюнхенской речи

Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году стала триггером для начала западной кампании по его персональной демонизации. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев.

"Мюнхенская речь главы государства вызвала шок и неприятие в западном стане. Именно после неё главу российского государства Запад причислил к своим врагам, а позднее запустил кампанию по его персональной демонизации", — сказал он на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Напомним, в 2007 году в Мюнхене Путин жёстко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также высказался против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе систем обнаружения и перехвата ракет.

Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь поёт по-другому

Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь поёт по-другому

А ранее Путин заявил, что при конфликте Запада с Россией будет "совсем другая война", а не спецоперация. Так президент прокомментировал призыв комиссии американского Конгресса готовиться к одновременной войне с РФ и КНР с учётом ядерного противостояния.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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    Комментарий

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    Константин Хатъсегодня в 11:11

    давайте так , я говорю что я хочу ржать над палестинскими террористами и сочуствовать израилю, я хочу чтоб палестину выжгли напалмом, и террористы из махачкалы понесли наказание

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