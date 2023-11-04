Патрушев: Запад запустил процесс демонизации Путина после его мюнхенской речи

Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году стала триггером для начала западной кампании по его персональной демонизации. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев.

"Мюнхенская речь главы государства вызвала шок и неприятие в западном стане. Именно после неё главу российского государства Запад причислил к своим врагам, а позднее запустил кампанию по его персональной демонизации", — сказал он на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Напомним, в 2007 году в Мюнхене Путин жёстко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также высказался против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе систем обнаружения и перехвата ракет.