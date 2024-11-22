Боррель предположил, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп могут сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из украинского конфликта. Об этом заявил заместитель председателя ЕК, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Кажется, всё указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол [переговоров] с Украиной в меню», — сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

Дипломат полагает, что Путин и Трамп могут договориться. При этом Боррель не верит, что Владимир Зеленский согласится на урегулирование без участия Украины.