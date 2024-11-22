Боррель предположил, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров по Украине
Президент России Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп могут сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из украинского конфликта. Об этом заявил заместитель председателя ЕК, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Кажется, всё указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол [переговоров] с Украиной в меню», — сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.
Дипломат полагает, что Путин и Трамп могут договориться. При этом Боррель не верит, что Владимир Зеленский согласится на урегулирование без участия Украины.
Также Боррель отметил, что он поддерживал разрешение на использование американских ракет для атак на территории России. При этом ответный удар новейшей системой «Орешник» по объекту ОПК Украины европейский политик счёл «тревожным предупреждением».
Напомним, американский президент Байден на прошлой неделе впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Франция и Британия поддержали заокеанских партнёров и разрешили применять свои дальнобойные ракеты SCALP / Storm Shadow. ПВО России успешно отразило первые удары западными снарядами, а накануне, 21 ноября, ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ. Президент России Владимир Путин рассказал, что использовалась новейшая система средней дальности «Орешник».
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