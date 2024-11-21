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Регион
21 ноября, 17:17
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Путин сообщил об ударе новейшей системой «Орешник» по объекту ВПК Украины

ВС РФ 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Удар баллистической ракетой был нанесён в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины.

«Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход спецоперации», — указал глава государства.

Тревогу по баллистике объявили на всей территории Украины
Тревогу по баллистике объявили на всей территории Украины

Напомним, ранее сообщалось, что речь могла идти о системе «Рубеж».

Как сообщал Life.ru, президент США Джо Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Париж и Лондон поддержали подобное решение в отношении своих дальнобойных ракет SCALP / Storm Shadow. 19 ноября ВСУ впервые ударили по территории России ракетами ATACMS. В Минобороны РФ сообщили, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Сегодня, 21 ноября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух ракет Storm Shadow.

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Life.ru

Никита Никонов
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