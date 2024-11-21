Путин сообщил об ударе новейшей системой «Орешник» по объекту ВПК Украины
ВС РФ 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Удар баллистической ракетой был нанесён в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины.
«Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход спецоперации», — указал глава государства.
Напомним, ранее сообщалось, что речь могла идти о системе «Рубеж».
Как сообщал Life.ru, президент США Джо Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Париж и Лондон поддержали подобное решение в отношении своих дальнобойных ракет SCALP / Storm Shadow. 19 ноября ВСУ впервые ударили по территории России ракетами ATACMS. В Минобороны РФ сообщили, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Сегодня, 21 ноября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух ракет Storm Shadow.
Life.ru