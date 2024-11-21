Путин сообщил об ударе новейшей системой «Орешник» по объекту ВПК Украины

ВС РФ 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными ракетами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Удар баллистической ракетой был нанесён в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины.

«Применение противником дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход спецоперации», — указал глава государства.