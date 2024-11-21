Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух ракет Storm Shadow
Российские средства ПВО за сутки сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, сбиты шесть снарядов HIMARS и 67 беспилотников самолётного типа.
Напомним, накануне СМИ узнали, что администрация президента США Джо Байдена дала разрешение на использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для атак вглубь российской территории. И, по данным Bloomberg, ВСУ воспользовались этой возможностью и ударили Storm Shadow. А 19 ноября ВСУ впервые ударили по территории России ракетами ATACMS. В Минобороны РФ подтвердили эти данные, сообщив, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба.