Bloomberg сообщает о первых ударах ВСУ британскими Storm Shadow вглубь России

Вооружённые силы Украины вслед за американскими ATACMS начали применять британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Киев уже запустил первые снаряды по военным целям в РФ, сообщил Bloomberg чиновник, знакомый с ситуацией.

Инсайдер заявляет, что Правительство Великобритании одобрило удары с использованием ракет Storm Shadow из-за деликатности вопроса. При этом сторонники британского премьер-министра Кира Стармера заявили в разговоре с журналистами The Times, что разрешение на удары ракетами Storm Shadow не изменит ход конфликта на Украине.