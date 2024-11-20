Bloomberg сообщает о первых ударах ВСУ британскими Storm Shadow вглубь России
Вооружённые силы Украины вслед за американскими ATACMS начали применять британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Киев уже запустил первые снаряды по военным целям в РФ, сообщил Bloomberg чиновник, знакомый с ситуацией.
Инсайдер заявляет, что Правительство Великобритании одобрило удары с использованием ракет Storm Shadow из-за деликатности вопроса. При этом сторонники британского премьер-министра Кира Стармера заявили в разговоре с журналистами The Times, что разрешение на удары ракетами Storm Shadow не изменит ход конфликта на Украине.
Ранее Life.ru сообщал, что 19 ноября ВСУ впервые ударили по территории России ракетами ATACMS. В Минобороны РФ подтвердили эти данные, сообщив, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Позже стало известно, что атака отозвалась мощными взрывами в Киеве и области.
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