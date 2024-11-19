«РБК-Украина» сообщает о якобы первом ударе ВСУ ракетами ATACMS по России

Украинская армия, предположительно, впервые воспользовалась полученным ранее разрешением, нанеся удар ракетами ATACMS по целям в глубине территории России. Речь о цели в городе Карачев Брянской области, который находится в 130 километрах от украинской границы, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Об ударах по Карачеву заявляет и Генштаб ВСУ. Там утверждают, что «по состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели». Однако про ATACMS там ничего не уточняют.