«Это уже WWIII»: Медведев приравнял к нападению НАТО первый залп ATACMS вглубь России
Медведев: Удары западными ракетами по РФ можно будет считать нападением НАТО
Дмитрий Медведев. Фото © Life.ru
Россия расценит удары иностранными ракетами вглубь российской территории как неприкрытое нападение НАТО, что позволит Москве уничтожить оружием массового поражения базы альянса и ударить по Киеву. Об этом написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII (третья мировая война — прим. Life.ru)», — отметил политик, комментируя разрешение для ВСУ от президента США Джо Байдена бить вглубь РФ.
Медведев напомнил, что Кремль утвердил новую версию Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания. Также он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не раз предупреждал Запад о последствия необдуманных шагов. «Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества», — резюмировал Медведев.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Сначала Белый дом отказался комментировать слухи о приказе своего лидера. Позже в Госдепе подтвердили, что Байден разрешил Киеву бить вглубь российской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что применение Киевом западных дальнобойных ракет по РФ радикально изменит суть конфликта, ответ Москвы будет адекватным и ощутимым.