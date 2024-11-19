«Это уже WWIII»: Медведев приравнял к нападению НАТО первый залп ATACMS вглубь России

Россия расценит удары иностранными ракетами вглубь российской территории как неприкрытое нападение НАТО, что позволит Москве уничтожить оружием массового поражения базы альянса и ударить по Киеву. Об этом написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII (третья мировая война — прим. Life.ru)», — отметил политик, комментируя разрешение для ВСУ от президента США Джо Байдена бить вглубь РФ.