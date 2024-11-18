Захарова: Применение Киевом западных ракет вглубь России изменит суть конфликта
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что применение Киевом западных дальнобойных ракет по территории РФ радикально изменит суть конфликта, ответ Москвы будет адекватным и ощутимым.
«Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», — приводит её слова пресс-служба МИД РФ.
Однако Захарова отметила, что пока неизвестно, опирается ли информация о разрешении президента США Джо Байдена на официальные источники. При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».
«Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели — «нанести Москве стратегическое поражение», — подытожила дипломат.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Аналогичное решение бить по РФ своими дальнобойными ракетами SCALP / Storm Shadow приняли Париж и Лондон — по крайней мере, об этом говорилось в публикации Le Figaro. Однако затем издание удалило эту информацию. Официально Белый дом не подтвердил слухи о приказе Байдена. В Пентагоне тоже отказались комментировать или опровергать данные о возможных ударах по России. Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал крайне опасным решение Байдена и предупредил мир о серьёзных последствиях. Премьер Словакии также осудил решение США. Фицо выразил уверенность, что такими методами Вашингтон добьётся только того, что вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту снизится до минимума.
Telegram/МИД России