Захарова: Применение Киевом западных ракет вглубь России изменит суть конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что применение Киевом западных дальнобойных ракет по территории РФ радикально изменит суть конфликта, ответ Москвы будет адекватным и ощутимым.

«Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», — приводит её слова пресс-служба МИД РФ.

Однако Захарова отметила, что пока неизвестно, опирается ли информация о разрешении президента США Джо Байдена на официальные источники. При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».