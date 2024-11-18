В США раскрыли кровавый план Киева после приказа Байдена бить по России

Американская администрация предполагает, что Украина планирует использовать дальнобойные ракеты ATACMS главным образом для атак на российские объекты в Курской области. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на анонимного американского чиновника.

Источник телеканала подчеркнул, что решение о передаче Украине этих американских ракет сопровождается отсутствием конкретных комментариев со стороны Вашингтона. Однако он отметил, что Курская область, атакованная ВСУ, станет первоочерёдной целью их возможного применения.