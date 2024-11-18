В США раскрыли кровавый план Киева после приказа Байдена бить по России
CNN: В США ожидают, что Киев ударит ATACMS по Курской области
Американская администрация предполагает, что Украина планирует использовать дальнобойные ракеты ATACMS главным образом для атак на российские объекты в Курской области. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на анонимного американского чиновника.
Источник телеканала подчеркнул, что решение о передаче Украине этих американских ракет сопровождается отсутствием конкретных комментариев со стороны Вашингтона. Однако он отметил, что Курская область, атакованная ВСУ, станет первоочерёдной целью их возможного применения.
Согласно заявлению Института изучения войны, который имеет связи с семьёй бывшего замгоссекретаря США Виктории Нуланд, известной своим строгим отношением к России, в радиусе действия ракет ATACMS находятся примерно 250 российских военных объектов, включая 17 авиабаз. Эксперты, опрошенные CNN, отметили, что этот шаг администрации президента США Джо Байдена может существенно изменить ход конфликта.
Как писали американские СМИ, действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву применять ракеты ATACMS для атак на территорию России. Однако в Белом доме официально пока не подтвердили решение Вашингтона, эта информация лишь гуляет по зарубежным СМИ. Тем временем Кремль уже разгадал цели американского лидера.