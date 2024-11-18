В том, что администрация демократов, имея неадекватного президента, постарается до истечения его официальных полномочий сделать всё для усугубления кризиса в Европе, сомнений почти не было, заявил Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя разрешение США Украине бить ракетами по целям РФ.

И вот первое в этой людоедской канаве решение «хромой утки». Курс на войну до последнего украинца держат чëтко, тем более что нелегитимный Зеленский этот курс поддерживает. В обстановке, когда поражение Украины предрешено, подобные жесты со стороны США можно назвать только террористическими. Александр Толмачёв Депутат Госдумы

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв считает, что можно назвать три версии, по которым Байден принял такое решение. Первая: Зеленскому теперь дали всё, что он просил. Когда в Киеве и на Западе увидят, что это не повлияло на ситуацию на поле боя, это будет аргументом для того, чтобы всё-таки заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Политик уверен, что это кардинально не изменит ситуацию в Курской области, так как поставки F-16 сильно ВСУ не помогли.

«Вторая версия: Байдена критиковали за то, что он был недостаточно решительным. Трамп во время избирательной кампании много раз говорил, что нерешительность Байдена привела к тому, что начался вооружённый конфликт на Украине. Байдена критиковали за то, что в процессе СВО он поставлял оружие Украине и давал разрешение на его применение с большим опозданием. Теперь Байден поставил точку в этом вопросе. Он разрешил Зеленскому всё, что тот просил. Таким образом, он, как бы уходя с поста президента, снимает претензии по этому адресу», — отметил Царёв.

Ещё одна версия, по мнению экс-депутата, — это желание демократов подгадить Трампу. Он полагает, что, если Трампу удастся остановить войну на Украине, это может повысить его шансы на получение премии мира. Царёв также отметил, что эскалация конфликта, которая ожидается, может усложнить или сделать невозможным быстрое прекращение войны, как того хотел бы Трамп после своей инаугурации.

В любом случае логика конфликта всегда идёт по возрастающей. ВС РФ должны были быть готовы к тому, что рано или поздно американцы могут разрешить бить по территории России. Мы видим, что в последних заявлениях американцы не разрешили применения тех ракет, которые могли бы нанести больше ущерба. Я имею в виду Storm Shadow. Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв