«Это и есть план?»: Эксперт объяснил, почему Украине будет не просто ударить по РФ
Эксперт Шрайвер: Украина не сможет использовать западные ракеты для ударов по РФ
Ракета ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Украина не обладает возможностями для эффективного применения крылатых ракет западного производства с целью нанесения ударов вглубь территории России. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в своей публикации в соцсети X.
«Какие пусковые платформы будут использоваться? У Украины нет воздушных сил. Такие удары могут наносить только бомбардировщики НАТО, управляемые пилотами НАТО. Это и есть план? Серьёзно?» — написал Шрайвер.