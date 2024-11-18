«Это и есть план?»: Эксперт объяснил, почему Украине будет не просто ударить по РФ

Украина не обладает возможностями для эффективного применения крылатых ракет западного производства с целью нанесения ударов вглубь территории России. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в своей публикации в соцсети X.

«Какие пусковые платформы будут использоваться? У Украины нет воздушных сил. Такие удары могут наносить только бомбардировщики НАТО, управляемые пилотами НАТО. Это и есть план? Серьёзно?» — написал Шрайвер.