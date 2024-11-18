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18 ноября, 01:58

«Это и есть план?»: Эксперт объяснил, почему Украине будет не просто ударить по РФ

Эксперт Шрайвер: Украина не сможет использовать западные ракеты для ударов по РФ

Ракета ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Ракета ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Украина не обладает возможностями для эффективного применения крылатых ракет западного производства с целью нанесения ударов вглубь территории России. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в своей публикации в соцсети X.

«Какие пусковые платформы будут использоваться? У Украины нет воздушных сил. Такие удары могут наносить только бомбардировщики НАТО, управляемые пилотами НАТО. Это и есть план? Серьёзно?» — написал Шрайвер.

Трамп может отменить разрешение Байдена на удары по России с помощью ATACMS
Трамп может отменить разрешение Байдена на удары по России с помощью ATACMS

17 ноября Джо Байден впервые дал согласие на использование Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Западные СМИ предполагают, что такие действия могут быть предприняты в ближайшие дни. В России уже назвали оружие, способное перехватить западные ракеты.

Анатолий Цейко
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