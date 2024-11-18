Кремль разгадал цели Байдена после идиотского приказа бить по России
Песков заявил, что Байден «подливает масло в огонь» решением бить вглубь РФ
Пока ещё действующий президент США Джо Байден не сдаётся и перед своим уходом накаляет ситуацию, связанную с украинским конфликтом. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о снятии главой Белого дома запретов на удары ВСУ вглубь России.
«Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масло в огонь и провоцировать дальше нагнетание напряжённости вокруг этого конфликта», — отметил представитель Кремля.
Напомним, по данным западных СМИ, Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. В команде Дональда Трампа заявили, что будущий президент может пересмотреть это решение. По мнению американских журналистов, снятие Байденом запрета на удары ракетами является идиотским решением, в ответ на которые Москва пойдёт на крайние меры. В Госдуме РФ уже сообщили, что несмотря ни на что, ВС РФ продолжат выполнять задачи СВО.
ТАСС / АР