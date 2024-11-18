Кремль разгадал цели Байдена после идиотского приказа бить по России

Пока ещё действующий президент США Джо Байден не сдаётся и перед своим уходом накаляет ситуацию, связанную с украинским конфликтом. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о снятии главой Белого дома запретов на удары ВСУ вглубь России.