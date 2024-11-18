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18 ноября, 08:01

Зеленского назвали «ходячим мертвецом» после идиотского приказа Байдена бить по России

Журналист Хинкл уверен, что мир Зеленского рухнет из-за решения США по ATACMS

Правление Владимира Зеленского скоро потерпит фиаско из-за того, что глава киевского режима — всего лишь марионетка в руках США, которые бездумно дали разрешение на удары дальнобойными ракетами по российской территории. Таким мнением поделился американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

«Его мир скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США», — подчеркнул он.

Хинкл уверен, что Зеленский — это «ходячий мертвец», судьба которого оказалась очень незавидной из-за полного подчинения западным лидерам и отсутствия хоть какой-то самостоятельности.

Журналисты узнали, почему США откладывали до последнего решение об ударах вглубь России
Журналисты узнали, почему США откладывали до последнего решение об ударах вглубь России

Напомним, по данным западных СМИ, пока ещё действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. В команде Дональда Трампа заявили, что будущий президент может пересмотреть это решение. По мнению американских журналистов, снятие Байденом запрета на удары ракетами является идиотским решением, в ответ на которые Москва пойдёт на крайние меры. В Госдуме РФ уже сообщили, что несмотря ни на что, ВС РФ продолжат выполнять задачи СВО, при том что у нашей армии есть возможности отражать любые удары по нашей стране.

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Татьяна Миссуми
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