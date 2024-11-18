Правление Владимира Зеленского скоро потерпит фиаско из-за того, что глава киевского режима — всего лишь марионетка в руках США, которые бездумно дали разрешение на удары дальнобойными ракетами по российской территории. Таким мнением поделился американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

«Его мир скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США», — подчеркнул он.