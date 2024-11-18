Зеленского назвали «ходячим мертвецом» после идиотского приказа Байдена бить по России
Журналист Хинкл уверен, что мир Зеленского рухнет из-за решения США по ATACMS
Правление Владимира Зеленского скоро потерпит фиаско из-за того, что глава киевского режима — всего лишь марионетка в руках США, которые бездумно дали разрешение на удары дальнобойными ракетами по российской территории. Таким мнением поделился американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.
«Его мир скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США», — подчеркнул он.
Хинкл уверен, что Зеленский — это «ходячий мертвец», судьба которого оказалась очень незавидной из-за полного подчинения западным лидерам и отсутствия хоть какой-то самостоятельности.
Напомним, по данным западных СМИ, пока ещё действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. В команде Дональда Трампа заявили, что будущий президент может пересмотреть это решение. По мнению американских журналистов, снятие Байденом запрета на удары ракетами является идиотским решением, в ответ на которые Москва пойдёт на крайние меры. В Госдуме РФ уже сообщили, что несмотря ни на что, ВС РФ продолжат выполнять задачи СВО, при том что у нашей армии есть возможности отражать любые удары по нашей стране.
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