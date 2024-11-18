Согласно информации издания The Washington Post, США долгое время откладывали разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь российской территории из-за опасений по поводу возможного ответа Москвы.

Высокопоставленные чиновники из администрации президента Джо Байдена сообщили, что Белый до» сохранял запрет на использование дальнобойных ракет ATACMS против России, опасаясь, что это может привести к ответным действиям против интересов США и их союзников в других регионах.

Источники газеты отметили, что администрация Байдена была обеспокоена возможностью того, что Москва может применить «более разрушительное оружие на Украине», увеличить количество диверсионных атак в Европе и США или усилить поддержку Ирана и хуситов в Йемене.