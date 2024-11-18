Ещё одна страна вслед за Венгрией раскритиковала приказ Байдена об ударах по РФ
Премьер Словакии Фицо осудил решение США о праве ВСУ бить ракетами вглубь России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решительно осудил решение действующего президента США Джо Байдена о снятии запрета для ВСУ наносить удары вглубь российской территории с использованием иностранных дальнобойных ракет. Своё видеообращение политик разместил в соцсети.
«Как премьер-министр Словакии, выражаю резкое несогласие с решением американского президента Байдена разрешить использование американских ракет дальнего радиуса на цели на территории России», — сказал он.
Фицо выразил уверенность, что такими методами Вашингтон добьётся только того, что вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту снизится до минимума. Премьер заверил, что Словакия никогда не поддержит подобные решения США, которые приведут лишь к «беспрецедентной эскалации напряжения».
Как сообщали американские СМИ, Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Аналогичное решение бить по РФ своими дальнобойными ракетами SCALP / Storm Shadow приняли Париж и Лондон — по крайней мере, об этом говорилось в публикации Le Figaro. Однако затем издание удалило эту информацию. Официально Белый дом не подтвердил слухи о приказе Байдена. В Пентагоне тоже отказались комментировать или опровергать данные журналистов о возможных ударах по России. Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал крайне опасным решение Байдена и предупредил мир о серьёзных последствиях.
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