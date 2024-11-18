Ещё одна страна вслед за Венгрией раскритиковала приказ Байдена об ударах по РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решительно осудил решение действующего президента США Джо Байдена о снятии запрета для ВСУ наносить удары вглубь российской территории с использованием иностранных дальнобойных ракет. Своё видеообращение политик разместил в соцсети.

«Как премьер-министр Словакии, выражаю резкое несогласие с решением американского президента Байдена разрешить использование американских ракет дальнего радиуса на цели на территории России», — сказал он.

Фицо выразил уверенность, что такими методами Вашингтон добьётся только того, что вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту снизится до минимума. Премьер заверил, что Словакия никогда не поддержит подобные решения США, которые приведут лишь к «беспрецедентной эскалации напряжения».