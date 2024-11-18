Сийярто поразил здравомыслием насчёт решения Байдена по российским ударам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто охарактеризовал сообщения о разрешении Украине использовать западное оружие для ударов по России как крайне опасное решение, которое создает новые риски для распространения конфликта.

«Возможность применения Украиной предоставленного ей оружия стран НАТО против целей в глубине России — это невероятно опасная идея, которая влечет за собой серьёзный риск эскалации войны», — отметил Сийярто в интервью венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС в Брюсселе.