Сийярто поразил здравомыслием насчёт решения Байдена по российским ударам
Венгерский министр Сийярто назвал решение по ударам по РФ чрезвычайно опасным
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто охарактеризовал сообщения о разрешении Украине использовать западное оружие для ударов по России как крайне опасное решение, которое создает новые риски для распространения конфликта.
«Возможность применения Украиной предоставленного ей оружия стран НАТО против целей в глубине России — это невероятно опасная идея, которая влечет за собой серьёзный риск эскалации войны», — отметил Сийярто в интервью венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил украинским вооруженным силам использовать дальнобойное оружие для атак на Россию. Как сообщают журналисты The New York Times, в данном случае речь идет о ракетах ATACMS производства США. В ближайшие дни, на саммите в Брюсселе, министры обороны и иностранных дел стран Европейского Союза также планируют обсудить возможность снятия ограничений на применение европейского оружия украинскими силами против России и по её территории.
Максим Константинов/ТАСС