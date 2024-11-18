Дуда разрушил мечты Зеленского ударить по Москве одним фактом о зоне поражения ATACMS
Дуда: ВСУ не смогут бить вглубь России из-за дальности ракет ATACMS в 300 км
Украинские военнослужащие не смогут наносить удары по Москве или Санкт-Петербургу, как мечтал Владимир Зеленский, даже после разрешения из Белого дома бить вглубь российской территории иностранными ракетами. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, напомнив, что радиус действия американских снарядов ATACMS едва достигает 300 километров.
«Это ракеты, которые имеют дальность до 300 километров, это не те ракеты, которыми можно поражать такие цели, как Санкт-Петербург или Москва, или другие большие города, отдалённые от Украины... Это не те ракеты, которые можно применять по всей территории России», – пояснил польский политик в беседе с журналистами.
При этом Дуда позитивно оценил решение Запада снять все запреты на использование Киевом иностранного вооружения, в частности он похвалил за это Париж и Лондон, которые такого дозволения не подтверждали. Президент Польши с большим сожалением посетовал, что Германия не стала присоединяться к решению.
Как писали американские СМИ, действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву применять ракеты ATACMS для атак на территорию России. Вскоре после этого Париж и Лондон также заявили о возможности использования дальнобойных ракет против РФ — по крайней мере, об этом сообщалось в публикации Le Figaro. Однако статья позже была удалена. А кабмин ФРГ исключил пересмотр решения не поставлять Украине ракеты Taurus. В Белом доме официально пока не подтвердили решение Байдена. Тем временем Кремль уже разгадал цели американского лидера.
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