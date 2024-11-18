Дуда разрушил мечты Зеленского ударить по Москве одним фактом о зоне поражения ATACMS

Украинские военнослужащие не смогут наносить удары по Москве или Санкт-Петербургу, как мечтал Владимир Зеленский, даже после разрешения из Белого дома бить вглубь российской территории иностранными ракетами. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, напомнив, что радиус действия американских снарядов ATACMS едва достигает 300 километров.

«Это ракеты, которые имеют дальность до 300 километров, это не те ракеты, которыми можно поражать такие цели, как Санкт-Петербург или Москва, или другие большие города, отдалённые от Украины... Это не те ракеты, которые можно применять по всей территории России», – пояснил польский политик в беседе с журналистами.