Володин обвинил Байдена в желании утащить в мир вечный всё человечество

«Как — это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет! <...> Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США. А потом неизбежен наш ответ», — написал Володин в своём телеграм-канале.

По мнению политика, уходящий президент Байден в силу возраста «мечтает о мире вечном и хочет утащить с собой всю Америку, а может быть и весь мир». Володин также не исключает использование новых систем вооружения, которые пока на Украине Россия не применяла, что только усугубит будущее Киева. При этом спикер Госдумы подчеркнул, что ВСУ и так уже используют те самые ракеты ATACMS. А расширение их применения на территорию РФ может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет, заметил.