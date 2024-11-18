Володин обвинил Байдена в желании утащить в мир вечный всё человечество
Володин: Россия вынуждена будет ответить, если Украина использует ракеты ATACMS
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена на использование Украиной ракет ATACMS для атак на территорию РФ. По его словам, если это произойдёт, Москва будет вынуждена ответить, а это окончательно разрушит российско-американские отношения.
«Как — это вопрос к Министерству обороны. Но ясно, что ответ будет! <...> Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США. А потом неизбежен наш ответ», — написал Володин в своём телеграм-канале.
По мнению политика, уходящий президент Байден в силу возраста «мечтает о мире вечном и хочет утащить с собой всю Америку, а может быть и весь мир». Володин также не исключает использование новых систем вооружения, которые пока на Украине Россия не применяла, что только усугубит будущее Киева. При этом спикер Госдумы подчеркнул, что ВСУ и так уже используют те самые ракеты ATACMS. А расширение их применения на территорию РФ может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет, заметил.
Напомним, ранее Байден дал разрешение Киеву на использование ракет ATACMS для атак на территорию России. В Кремле заявили, что такое решение Америки станет качественно новым витком напряжённости. Как отметил Песков, президент своими действиями перед уходом просто «подливает масло в огонь». К слову, первый удар, возможно, будет осуществлён уже в ближайшие дни.
Life.ru