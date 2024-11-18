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18 ноября, 09:41

В Кремле оценили решение США наносить удары ATACMS вглубь России

Песков назвал возможность наносить удары вглубь РФ новым витком напряжённости

Удары вглубь России с помощью ракет ATACMS станут качественно новым витком напряжённости. На данный момент Россия видит решение США именно так, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряжённости и качественно новая ситуация с точки зрения вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт», — сказал представитель Кремля.

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Напоминаем, 17 ноября появилась информация, что Байден впервые разрешил Киеву применять ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. По данным западных источников, первый удар может быть осуществлён в ближайшие дни. Представитель команды Трампа отметил, что новый президент может пересмотреть это решение. Также своё мнение по этому вопросу высказал сын республиканца.

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Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova

Наталья Афонина
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