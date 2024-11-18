«Это сцена из Sims»: Байден эпично исчез в джунглях Амазонки и породил новый мем

В Сети завирусилось видео с президентом США Джо Байденом, который после заявления для журналистов ушёл вглубь леса и исчез, не дожидаясь вопросов. Видео было записано в ходе речи Байдена в джунглях Амазонки в Бразилии.

Джо Байден. Видео © X / C-SPAN

Предполагается, что президент после речи намеренно развернулся и ушёл в лес на фотосессию, которая привлечёт внимание к деградации лесов вследствие изменения климата. В рамках визита Байден совершит воздушную прогулку над частью Амазонии, встретится с местными лидерами и представителями коренного населения и посетит музей, чтобы подчеркнуть свою приверженность сохранению региона. Однако все эти важные детали меркнут в глазах пользователей на фоне странностей американского лидера.