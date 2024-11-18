«Это сцена из Sims»: Байден эпично исчез в джунглях Амазонки и породил новый мем
В Сети завирусилось видео с Байденом, которое было записано в джунглях Амазонки
В Сети завирусилось видео с президентом США Джо Байденом, который после заявления для журналистов ушёл вглубь леса и исчез, не дожидаясь вопросов. Видео было записано в ходе речи Байдена в джунглях Амазонки в Бразилии.
Предполагается, что президент после речи намеренно развернулся и ушёл в лес на фотосессию, которая привлечёт внимание к деградации лесов вследствие изменения климата. В рамках визита Байден совершит воздушную прогулку над частью Амазонии, встретится с местными лидерами и представителями коренного населения и посетит музей, чтобы подчеркнуть свою приверженность сохранению региона. Однако все эти важные детали меркнут в глазах пользователей на фоне странностей американского лидера.
«Просто уходит в Амазонку», «Это шутка? Начинает Третью мировую войну и уходит в тропический лес?», «Последнее мировое турне», «Это сцена из Sims», «И его больше никогда не видели», «Отправили Байдена в тропический лес, чтобы государственный департамент мог одобрить передачу ракет большой дальности», – гласят комментарии под видео.
А ранее Байден дал разрешение Киеву на использование ракет ATACMS для атак на территорию РФ. В Кремле заявили, что такое решение Америки станет качественно новым витком напряжённости. Как отметил Песков, Байден своими действиями перед уходом просто «подливает масло в огонь». К слову, первый удар, возможно, будет осуществлён уже в ближайшие дни.