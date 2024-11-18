«Разрушительные последствия»: В Сербии осудили решение Байдена по ударам вглубь РФ

Решение президента США Джо Байдена по поводу нанесения ударов американскими ракетами вглубь России несёт разрушительный характер. Опасность может поджидать весь мир, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин.

«Не существует сербского правительства, которое бы в техническом мандате или после того, как проиграло выборы, приняло решение, которое бы могло иметь настолько далекоидущие последствия для Сербии, как то, которое принял президент [США Джо] Байден, сделав возможным использование американского оружия большой дальности против РФ с разрушительными последствиями для всего мира», — сказал Вулин.

По словам заместителя главы, такое решение со стороны США можно принять в данный момент только в случае формального начала Третьей мировой войны. При этом странно, что Джо Байден одобрил решение, «которое может привести к концу света», но участвовать в выборах не стал.