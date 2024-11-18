«Разрушительные последствия»: В Сербии осудили решение Байдена по ударам вглубь РФ
Замглавы Сербии Вулин: Решение Байдена по ударам ATACMS может разрушить весь мир
Решение президента США Джо Байдена по поводу нанесения ударов американскими ракетами вглубь России несёт разрушительный характер. Опасность может поджидать весь мир, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин.
«Не существует сербского правительства, которое бы в техническом мандате или после того, как проиграло выборы, приняло решение, которое бы могло иметь настолько далекоидущие последствия для Сербии, как то, которое принял президент [США Джо] Байден, сделав возможным использование американского оружия большой дальности против РФ с разрушительными последствиями для всего мира», — сказал Вулин.
По словам заместителя главы, такое решение со стороны США можно принять в данный момент только в случае формального начала Третьей мировой войны. При этом странно, что Джо Байден одобрил решение, «которое может привести к концу света», но участвовать в выборах не стал.
«Когда в следующий раз кто-то из представителей США или ЕС будет комментировать ситуацию с демократией в Сербии, пусть сначала сравнит с положением в США. Умирающий мир, которым правила политика американских демократов — политика бомбардировок и цветных революций, — хочет, чтобы вместе с ней умер и весь мир», — подчеркнул сербский вице-премьер.
Напоминаем, 17 ноября стало известно, что Джо Байден дал разрешение Киеву на использование ракет ATACMS для атак на территорию РФ. В Кремле заявили, что такое решение Америки станет качественно новым витком напряжённости. Кстати, первый удар возможно будет осуществлён уже в ближайшие дни.
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