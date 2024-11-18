Германия спустя сутки прояснила позицию по Taurus после приказа Байдена бить по России
Кабмин ФРГ исключил пересмотр решения не поставлять Украине ракеты Taurus
Одобрение президентом США Джо Байденом нанесения ударов ракетами ATACMS вглубь России не повлияет на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщил представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.
«Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus», — заявил Бюхнер на брифинге журналистам.
Напомним, ранее Олаф Шольц отказался передавать Киеву ракеты Taurus. Подобные заявления он делал неоднократно. А вот очередь кандидат в канцлеры ФРГ Роберт Хабек пообещал Украине ракеты Taurus в случае своего избрания. 17 ноября стало известно, что ещё действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Американские журналисты назвали это идиотским решением. Почти сразу о разрешении бить по России своими дальнобойными ракетами объявили Париж и Лондон — по крайней мере, об этом говорилось в публикации Le Figaro. Однако издание быстро удалило это сообщение.
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