Германия спустя сутки прояснила позицию по Taurus после приказа Байдена бить по России

Одобрение президентом США Джо Байденом нанесения ударов ракетами ATACMS вглубь России не повлияет на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщил представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.

«Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus», — заявил Бюхнер на брифинге журналистам.