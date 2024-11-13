Канцлер ФРГ испуганно смягчил угрозы своего преемника об ультиматуме Путину по СВО
Канцлер ФРГ Шольц: Германия не станет поставлять Украине ракеты Taurus
Крылатая ракета Taurus. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl
Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне угроз своего возможного преемника в адрес России заявил, что Берлин не станет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом немецкий лидер сообщил, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.
«Я не изменю своей позиции, что касается поставок крылатых ракет из Германии», — поделился он.
При этом Шольц высказался о необходимости сделать всё для того, чтобы не произошло обострения конфликта на Украине. По его мнению, Киеву необходима поддержка, и Берлин примет этот вызов.
Ранее стало известно, что Франция готова рискнуть своей обороной и пожертвовать Украине истребители Mirage. В 2025 году Париж передаст Киеву шесть таких самолётов, что замедлит процесс обновления парка истребителей. А кандидат в канцлеры Германии Мерц и вовсе заявил, что в случае своего избрания готов предъявить России 24-часовой ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине и передаст Киеву ракеты Taurus.