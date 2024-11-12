Кандидат в канцлеры Германии хочет выставить РФ ультиматум и передать Киеву Taurus

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае своего избрания готов предъявить России 24-часовой ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине. Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу Stern.

«Если же этот ультиматум не будет выполнен, мы поставим Киеву крылатые ракеты Taurus и снимем запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием», — заявил Мерц.

Политик пояснил, что такие меры входят в его стратегию по укреплению безопасности Европы и поддержке Украины. Он уверен, что резкие шаги и дополнительная поддержка Киева поспособствуют скорейшему урегулированию конфликта и восстановлению мира в регионе.