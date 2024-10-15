Пушков помог вправить мозги кандидату в премьеры ФРГ вопросом со звёздочкой
Пушков напомнил Мерцу о судьбе Гитлера после призыва бить по РФ ракетами Taurus
Член Совфеда РФ Алексей Пушков отреагировал на антироссийскую выходку главы немецкой партии Христианско-демократический союз Фридриха Мерца, который выступил за передачу ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Сенатор провёл для кандидата в канцлеры ФРГ краткий урок истории, вспомнив события 80-летней давности.
«Забыл опыт Гитлера. А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги», — считает Пушков.
Также сенатор предложил Мерцу порассуждать о возможных последствиях столь опрометчивого шага. Если Украина ударит по России немецкими ракетами большой дальности, Москва не позволит Берлину остаться безнаказанным.
«Мерц абсолютно уверен, что американцы придут Германии на помощь, если немецкие ракеты обрушатся на Россию? Мерц в этом уверен на все 100%?» — задал резонный вопрос Пушков в Telegram.
Напомним, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против включения крылатых ракет Taurus в пакеты помощи Украине. По данным Бундестага, своей жесткой позицией по этому вопросу глава кабмина просто пытается сохранить и без того шаткий авторитет.