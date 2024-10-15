Пушков помог вправить мозги кандидату в премьеры ФРГ вопросом со звёздочкой

Член Совфеда РФ Алексей Пушков отреагировал на антироссийскую выходку главы немецкой партии Христианско-демократический союз Фридриха Мерца, который выступил за передачу ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Сенатор провёл для кандидата в канцлеры ФРГ краткий урок истории, вспомнив события 80-летней давности.

«Забыл опыт Гитлера. А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги», — считает Пушков.

Также сенатор предложил Мерцу порассуждать о возможных последствиях столь опрометчивого шага. Если Украина ударит по России немецкими ракетами большой дальности, Москва не позволит Берлину остаться безнаказанным.