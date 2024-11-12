Франция рискнёт своей обороной и пожертвует Украине истребители Mirage

В 2025 году Париж передаст Киеву шесть истребителей Mirage-2000-5F, что скажется на боевой готовности французских ВВС. Об этом говорится в отчёте вице-президента комиссии по обороне Национального собрания Франка Жилетти.

«В краткосрочной перспективе предстоящая передача ВС Украины шести Mirage 2000-5, а также связанной с ними модели комплексной поддержки, ещё больше обеднит узкоспециализированный формат нашей истребительной авиации», — пишет политик.

По его мнению, поставка этих истребителей Украине неизбежно отразится на возможностях ВВС Франции в сфере противовоздушной обороны и сузит перспективы подготовки французских лётчиков. Депутат также подчеркнул, что отправка самолётов на Украину «замедлит процесс обновления парка истребителей Rafale и Mirage 2000D, что может привести к увеличению расходов на их обслуживание», а также ускорит вывод из эксплуатации Mirage 2000-5.