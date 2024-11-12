Франция рискнёт своей обороной и пожертвует Украине истребители Mirage
Депутат Жилетти: Франция поставит Украине шесть истребителей Mirage-2000-5F
В 2025 году Париж передаст Киеву шесть истребителей Mirage-2000-5F, что скажется на боевой готовности французских ВВС. Об этом говорится в отчёте вице-президента комиссии по обороне Национального собрания Франка Жилетти.
«В краткосрочной перспективе предстоящая передача ВС Украины шести Mirage 2000-5, а также связанной с ними модели комплексной поддержки, ещё больше обеднит узкоспециализированный формат нашей истребительной авиации», — пишет политик.
По его мнению, поставка этих истребителей Украине неизбежно отразится на возможностях ВВС Франции в сфере противовоздушной обороны и сузит перспективы подготовки французских лётчиков. Депутат также подчеркнул, что отправка самолётов на Украину «замедлит процесс обновления парка истребителей Rafale и Mirage 2000D, что может привести к увеличению расходов на их обслуживание», а также ускорит вывод из эксплуатации Mirage 2000-5.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны НАТО передать Киеву ранее обещанное оружие. Хотя сам он обещания не всегда соблюдает. Например, недавно он заявил, что Берлин не передаст Украине ракеты Taurus. По его мнению, их отправка будет способствовать эскалации конфликта.
Wikipedia / Graham Haley. Couteau Delta Mirage 2000D