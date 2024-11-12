НАТО хочет «изменить траекторию конфликта» на Украине через новые поставки оружия

США и Европа обязаны продолжать наращивать военную помощь Киеву, чтобы «изменить траекторию конфликта» на Украине в свою пользу. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

«Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины… предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта», — пояснил Рютте.

По его словам, западные страны имеют собственные интересы, участвуя в украинском конфликте через военные поставки, в том числе на стороне Киева оправданно выступают Япония и Южная Корея.