НАТО хочет «изменить траекторию конфликта» на Украине через новые поставки оружия
Генсек НАТО Рютте призвал ЕС и США увеличить помощь Киеву ради борьбы с Росией
США и Европа обязаны продолжать наращивать военную помощь Киеву, чтобы «изменить траекторию конфликта» на Украине в свою пользу. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
«Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины… предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта», — пояснил Рютте.
По его словам, западные страны имеют собственные интересы, участвуя в украинском конфликте через военные поставки, в том числе на стороне Киева оправданно выступают Япония и Южная Корея.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс, когда придёт время. Он добавил, что программы, которые военный блок реализует с Киевом, необходимы для того, чтобы Незалежная была готова к тому моменту, когда настанет «этот день».
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