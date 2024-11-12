Еропейские политики страдают «осенним обострением» после победы Дональда Трампа в президентских выборах в США, они наперебой обещают ещё активнее поддерживать Киев и доказывают необходимость продолжать боевые действия с РФ. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца выставить России ультиматум и передать Киеву Taurus.

«Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остаётся самым вероятным», — написал он в телеграм-канале.

По словам Медведева, европейские лидеры с завидным упрямством пытаются затащить свои страны в военные действия, то в Париже «кукарекают» по вопросам поддержки Киева, то в Германии ставят ультиматумы России и угрожают дать Украине ракеты Taurus. Политик уверен, что вся эта европейская бравада не поможет ВСУ одержать победу, но только порадует амриканцев, мечтающих развязать масштабную войну на всей территории ЕС.