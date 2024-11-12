Медведев приструнил кандидата в канцлеры ФРГ после угроз выставить Кремлю ультиматум по СВО
Медведев поставил на место кандидата в канцлеры ФРГ после слов об ультиматуме РФ
Еропейские политики страдают «осенним обострением» после победы Дональда Трампа в президентских выборах в США, они наперебой обещают ещё активнее поддерживать Киев и доказывают необходимость продолжать боевые действия с РФ. Таким мнением поделился зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца выставить России ультиматум и передать Киеву Taurus.
«Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остаётся самым вероятным», — написал он в телеграм-канале.
По словам Медведева, европейские лидеры с завидным упрямством пытаются затащить свои страны в военные действия, то в Париже «кукарекают» по вопросам поддержки Киева, то в Германии ставят ультиматумы России и угрожают дать Украине ракеты Taurus. Политик уверен, что вся эта европейская бравада не поможет ВСУ одержать победу, но только порадует амриканцев, мечтающих развязать масштабную войну на всей территории ЕС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на повышенную нервозность в Европе после избрания Дональда Трампа президентом США. Европейские политики опасаются, что новый глава Белого дома бросит ЕС наедине с украинским конфликтом или выступит за его завершение. На фоне предупреждений Пескова кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что в случае своего избрания готов предъявить России 24-часовой ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине.
Life.ru